Auf Streife - Die Spezialisten

Wer einer Frau aufs Dach steigt

SAT.1Staffel 10Folge 7
Folge 7: Wer einer Frau aufs Dach steigt

44 Min.Ab 12

Eine bewusstlose 58-Jährige muss aus ihrem verqualmten Haus geborgen werden. Sie ist verletzt und liegt mitten in Rosen. Haben es die Spezis mit einem Eifersuchtsdrama zu tun? - Aufruhr in der Klinik: Ein Bräutigam erschien nicht zu seiner eigenen Hochzeit - wegen einer Kneipenprügelei! Seine Braut fürchtet, dass er mehr als eine Sprachstörung verheimlicht. - Ein Mann verriegelt sich in einem fremden Auto und weigert sich auszusteigen. Was verheimlicht er?

