Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 6: Tabula Rasen
44 Min.Ab 12
Schwere Fußverletzung durch Rasenmäher-Roboter! War es nur ein Unfall oder die dramatische Eskalation eines andauernden Nachbarschaftsstreits? - Ein junger Mann wird blutend und bewusstlos vor der Notaufnahme abgelegt. Doch wer hat ihn so zugerichtet und warum? - Notruf von einer Smartwatch: Ein Mann ist gestürzt! Was ist bei dem gemeinsamen Kanu-Ausflug mit seinem zukünftigen Stiefsohn passiert?
Weitere Folgen in Staffel 10
Alle Staffeln im Überblick
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1