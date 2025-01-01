Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Hurra, das Auto brennt

SAT.1Staffel 10Folge 11
Hurra, das Auto brennt

Hurra, das Auto brenntJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 11: Hurra, das Auto brennt

45 Min.Ab 12

Sabine findet ihr Auto lichterloh brennend! Ihr Sohn und dessen Freundin behaupten, den Autodieb verfolgt zu haben, doch warum sind die beiden verletzt? - Ein von Geburt an herzkranker Mann wird nach einem Männerausflug mit einer schlecht vernähten Wunde und rätselhaften Symptomen eingeliefert. - Ein Mann wird verdächtigt, seine Firma in illegale Geschäfte verwickelt zu haben. Er beteuert seine Unschuld, doch dann gerät seine große Liebe ins Fadenkreuz der Zollfahnder.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

