Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schwarzer Reis

SAT.1Staffel 10Folge 2
Schwarzer Reis

Schwarzer ReisJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 2: Schwarzer Reis

45 Min.Ab 12

Die Zollbeamten gehen einem Hinweis auf Schwarzarbeit in einem vietnamesischen Restaurant nach. Während der Ermittlungen wird ein Ex-Mitarbeiter von einem Schwert durchbohrt und ein Mädchen in Unterwäsche flieht aus der Kühlkammer. - Eine Rentnerin hat schwere Verbrennungen von einem Bügeleisen im Gesicht. - Den Autobahnpolizisten fällt auf einem Rastplatz ein Toilettenhäuschen auf, das kurz darauf vor ihren Augen umfällt. Die Beamten befreien umgehend eine verzweifelte Frau.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen