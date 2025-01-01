Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 4: Das Desaster-Date
45 Min.Ab 12
Eine Frau vermisst ihre Schwester, die nach einem Blind Date spurlos verschwunden ist. Ist Johanna in Gefahr? - Kundin Pia wurde von Friseurin Melina mit einer Schere verletzt! Absicht oder ein Unfall? Doch plötzlich hat die Friseurin selbst rätselhafte Symptome. - Eine Frau wird bei einem Unfall schwer verletzt. Die Spezialisten müssen sie aus ihrem Fahrzeug befreien und den Unfallhergang klären. Dass sie kurz darauf zu Geburtshelfern werden, ist für alle eine Überraschung.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1