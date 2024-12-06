Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 22: Blutiger Kinobesuch
45 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Das lebensgefährlich verletzte Opfer einer Messerstecherei weist in der Notaufnahme auf eine Gefahr im Kino hin. Dort bietet sich den Polizisten ein unglaubliches Szenario: Alle Gäste sind gleichzeitig schwer erkrankt. Was geht dort vor sich? - Ein vermeintlicher Einbruch führt die Spezialisten zu einem arbeitslosen Elektriker. Der Mann rastet aus und droht plötzlich, seinen Wagen in Brand zu setzen.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
