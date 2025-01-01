Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 23: Die diebischen Eltern
45 Min.Ab 12
Auf der Autobahn verunglückt eine Frau, nachdem sie mehrere tausend Euro gestohlen hat. Doch bald zeigt sich, dass sie nicht alleine im Auto saß. Ein zweites Team sucht unter Hochdruck nach dem mutmaßlich verletzten Beifahrer. Noch ahnen die Spezialisten nicht, was ihnen bevorsteht. - Eine 17-Jährige kommt mit Schnittverletzungen in die Klinik. Anfangs deutet alles auf einen Unfall hin, doch dann kommt der Arzt einem Verbrechen auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1