Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 25: Ätzender Hass
45 Min.Ab 12
Eine Frau wird vor einem Café mit Säure überschüttet! Was steckt hinter dem schrecklichen Angriff? - Marcel erleidet mehrere epileptische Anfälle. Während seiner Behandlung wird Feueralarm in der Notaufnahme ausgelöst. Hängen die Ereignisse zusammen? - Das Outing ihres Vaters hat das Leben einer Frau auf den Kopf gestellt. Nun wird sie an einem See vermisst. Es besteht die akute Gefahr, dass die alkoholisierte Frau ertrunken oder einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1