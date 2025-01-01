Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 26: Mut tut Blut
45 Min.Ab 12
Ein Mann klemmt zwischen zwei Containern. Handelt es sich um einen unglücklichen Unfall oder hat es jemand gezielt auf das Opfer abgesehen? - Giulietta wird mit einer beginnenden Sepsis in die Notaufnahme eingeliefert. Doch was ist die Ursache und was verheimlicht das Ex-Model vor seiner Familie? - Der Praktikant einer Immobilienagentur wird von den Spezialisten ohnmächtig und völlig in Folie eingewickelt aufgefunden - wer hat ihm das angetan?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1