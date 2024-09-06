Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 27: Spiel mit dem Feuer
45 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Ein junger Mann verletzt sich, als sein Vater seine Spielkonsole verbrennt. Schnell sind die Spezialisten vor Ort, doch dann dreht der Vater erst richtig auf. - Ein Mann bringt seine blutüberströmte Freundin in die Notaufnahme, kurz darauf kommt es dort zu einer Geiselnahme! Was hat zu dieser dramatischen Situation geführt? - An einem Campingplatz entdecken Beamte das verunfallte Auto eines 24-jährigen Vermissten. Geht es dabei um eine gemeine Racheaktion seiner Kumpels?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1