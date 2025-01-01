Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 30: Schattenkind
44 Min.Ab 12
Ein Teenager mit Down-Syndrom steckt in der Weiche eines Bahngleises fest, doch niemand weiß genau wo. Ein Wettlauf gegen die Zeit für die Spezialisten! - Nach dem Absturz von zwei Dachdeckern, muss eine Frau fürchten: Hat ihr eigener Ehemann ihren Bruder gestoßen? - Gisela hat Tochter Sabine seit langer Zeit nicht ins Haus gelassen. Als sie auch nicht mehr erreichbar ist, entdeckt Sabine den Grund: Die Mutter ist ein Messie! Doch was ist mit ihr passiert und wo ist der Vater?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1