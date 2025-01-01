Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 10Folge 31
Folge 31: Die Räucher-WG

45 Min.Ab 12

Qualm und eine verklebte Tür in einer WG. Als die Feuerwehr vor Ort nach den beiden Bewohnerinnen sucht, findet sie Hinweise auf eine Brandstiftung. Wer hat die jungen Frauen in große Gefahr gebracht? - Ein Mann kommt mit großen Schmerzen und Fieber in die Notaufnahme und weigert sich, sich von der Ärztin untersuchen zu lassen. - Auf einer Betriebsfeier steht der Chef in Flammen. Die Beamten stellen fest, dass der Grill manipuliert wurde. Wer steckt hinter dem Anschlag?

SAT.1
