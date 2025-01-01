Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Vom Winde verweht

SAT.1Staffel 10Folge 33
Vom Winde verweht

Vom Winde verwehtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 33: Vom Winde verweht

45 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihren Freund bewegungslos an einem Turm hängen. Darauf liegt eine fremde, verletzte Frau. Beide müssen von den Höhenrettern geborgen werden. Wie kam es zu dieser Situation? - Anja hat von Hellseherin Elvira ein Unheil prophezeit bekommen. Als Anja schwer stürzt, verdächtigt sie die eigene Schwester, sie gestoßen zu haben. - Eine unbescholtene Familie gerät nach einem Urlaub ins Visier der Drogenfahnder: Sind Vater und Sohn in einen Kokain-Schmuggel verwickelt?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen