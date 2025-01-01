Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 34: Vom Pferd abgeworfen
44 Min.Ab 12
Vor einem Rennen kommt das Pferd von Trainerin Gina allein zurück zum Hof. Im Zaumzeug hängt Ginas abgetrennter Finger, doch von der Frau fehlt jede Spur! - Die 19-jährige Mara ist mit einer Geschlechtskrankheit infiziert. Doch wie kann das sein, wenn sie noch Jungfrau ist? Betrügt sie ihren Freund? - Eine Frau verschwindet von einer Raststätte. Die Polizei findet neben ihrem Wagen zwei weitere verlassene Fahrzeuge und ihren bewusstlosen Ex-Freund, der voller Blut ist.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1