Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 35: Frietjes Speciaal
45 Min.Ab 12
Ein Rennradfahrer kracht gegen einen Pkw-Anhänger, der sich unvermittelt auf einer Landstraße gelöst hat. Kurios: Aus dem Inneren dringen Geräusche. - Zwei junge Frauen in Lebensgefahr: Eine 28-Jährige wird vermisst, nachdem sie behauptete, sie hätte einen Stalker - ihre Mitbewohnerin kommt beinahe in einem brennenden Auto ums Leben! Steckt der Stalker hinter allem oder existiert er gar nicht?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1