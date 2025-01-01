Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 100: Giftiges Parkhaus
44 Min.Ab 12
Großeinsatz im Parkhaus: Irgendetwas verursacht bei den Besuchern Atemnot und Übelkeit. - Ein Junge wird mit Atemnot von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht. Er leidet unter leichtem Asthma - doch es stellt sich heraus, dass dies nicht der Auslöser seiner Beschwerden ist. - Der Besitzer eines Partyclubs vermutet einen Einbruch und ruft die Polizei - doch dann findet er seinen eigenen 17-jährigen Sohn schwerverletzt inmitten des Durcheinanders ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1