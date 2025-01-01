Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 8: Der grelle Schreck
44 Min.Ab 12
Was eigentlich als ein Kurztrip aufs Land geplant war, endet für drei Freundinnen in einem Albtraum: Eine der Frauen hat einen schlimmen Autounfall ... - Eine junge, schwangere Frau freut sich auf ihren Junggesellinnenabschied und fängt plötzlich an zu halluzinieren ... - Ein Rechen steckt in der Fußsohle eines Patienten. Während das Klinik-Team die Verletzung behandelt, ahnt noch niemand, was ihm in Wahrheit droht ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1