Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 20: Das Abfangmanöver
44 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Horrorunfall auf der Landstraße: Eine junge Lehrerin wird zur Ersthelferin, als ihre beiden Schülerinnen von einem Unbekannten angefahren werden. Doch der Unfall wirft Fragen auf ... - Ein Mann bringt seine neue Freundin in die Notaufnahme. Sie ist wegen Lähmungserscheinungen im Bein gestürzt. - Schrecken auf dem Bauernhof: In einer Scheune fängt das Heu an, zu brennen. Ein Kind wird kurz darauf mit Rauchgasvergiftung gefunden - vom anderen fehlt jede Spur!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1