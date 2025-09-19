Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Hüttenzauber

SAT.1Staffel 6Folge 14vom 19.09.2025
Hüttenzauber

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 14: Hüttenzauber

44 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12

Eine Jugendliche möchte mit ihren Freundinnen in einer Schrebergartenhütte ihren 15. Geburtstag feiern, doch als die Mutter am nächsten Morgen nach den Teenies sehen will, sind alle bewusstlos, ein Mädchen ist weg und ein unbekannter Junge liegt mit in der Hütte. - Auf einem Autobahnrastplatz kommt es zum Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. - Ein Zehnjähriger kommt mit Brechdurchfall und Schwindel ins Krankenhaus. Und auch seine Schwester zeigt dieselben Symptome ...

