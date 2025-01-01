Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 15
44 Min.Ab 12

Der etwas moppelige Elias soll abnehmen und mit Mutter und Schwester Sport treiben. Im Schwimmbad springt der genervte 16-Jährige vom Sprungbrett seiner schwimmenden Mutter in den Nacken und verletzt sie schwer. - Ein 16-Jähriger flüchtet sich panisch nach Hause und springt kurz darauf aus dem Fenster. - Pauline muss wegen einer Schnittwunde und einem Ausschlag in der Notaufnahme behandelt werden. Was steckt hinter ihrem Leiden?

