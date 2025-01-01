Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Entspann dich mal

SAT.1Staffel 6Folge 18
Entspann dich mal

Entspann dich mal Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 18: Entspann dich mal

44 Min.Ab 12

Ein gestresster Familienvater und Workaholic will mit seiner Familie in den Urlaub fahren. Aufgrund seines rasanten Fahrstils muss sich sein Sohn übergeben - und der Vater läuft aus unerklärlichen Gründen auf die befahrene Straße. - Blutspende-Tag in der Klinik am Südring! Doch ein Mann klagt über Kopfschmerzen und verliert vor der Spende das Bewusstsein. - Ein Campingwochenende wird für ein Ehepaar zum Alptraum. Ihr Sohn ist über Nacht verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen