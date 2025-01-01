Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Im freien Fall

SAT.1Staffel 6Folge 4
Im freien Fall

Folge 4: Im freien Fall

43 Min.Ab 12

Es soll ein außergewöhnliches Hochzeitstaggeschenk werden, doch dann wird ein doppelter Fallschirmsprung für Laura und Ehemann Robin zum Albtraum. - Eine junge Frau findet es gar nicht gut, dass ihre Freundin sich zu einem anonymen Sexdate auf einem Parkplatz verabredet. - Zwei 12-jährige Jungs bluten aus tiefen Schnittwunden. Hat ein Vater seine Aufsichtspflicht verletzt, als er sie mit zwei scharfen Schnitzmessern allein gelassen hat?

