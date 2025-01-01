Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine 15-Jährige vergisst nicht nur den Hausschlüssel, sondern auch einen Topf Reis auf dem angeschalteten Herd. Als sie durchs Kellerfenster einsteigt, bricht sie sich den Fuß. Sie sitzt im Keller fest, während ihre Schwester sie verzweifelt sucht. Und: Ein KFZ-Tüftler verschwindet spurlos nach einem Streit mit seiner Freundin. Die folgt seiner Spur bis zu einem dubiosen Autohändler, der auf einmal zu röcheln und panisch nach Luft zu schnappen beginnt.

