Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Luftstrom

SAT.1Staffel 6Folge 16
Luftstrom

LuftstromJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 16: Luftstrom

43 Min.Ab 12

Als ein Mann seinen Nachbarn bewusstlos durchs Dachfenster erblickt, wird er ungeplant zum Ersthelfer. Doch seine Erste-Hilfe-Maßnahmen sind fehlerhaft. Kommt für den Verunfallten nun jede Hilfe zu spät? Und: Ein Wochenendseminar wird zum Höllentrip.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen