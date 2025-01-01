Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 16: Luftstrom
43 Min.Ab 12
Als ein Mann seinen Nachbarn bewusstlos durchs Dachfenster erblickt, wird er ungeplant zum Ersthelfer. Doch seine Erste-Hilfe-Maßnahmen sind fehlerhaft. Kommt für den Verunfallten nun jede Hilfe zu spät? Und: Ein Wochenendseminar wird zum Höllentrip.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1