Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 21: Auf einer Wellenlänge
44 Min.Ab 12
Ralf will den Sohn seiner Freundin mit einem Besuch in der Radiosternwarte für sich gewinnen - ungeachtet seiner Höhenangst. Doch dann versagt sein Herz! Außerdem: Ricardas Ex-Mann hat dem 8-jährigen Sohn die Brust rasiert und ihn dabei verletzt. Hatte der Junge tatsächlich Brusthaare, wie der Vater behauptet? Und: Als Justus' WG-Mitbewohner ihn wegen seiner Unordnung und seinem Müll konfrontieren, flippt er komplett aus und sperrt sich ein.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1