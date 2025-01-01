Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Zu tief gestapelt

SAT.1Staffel 6Folge 24
Zu tief gestapelt

Zu tief gestapeltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 24: Zu tief gestapelt

44 Min.Ab 12

Lena ist erschüttert, als sie ihre hochschwangere Schwester Maike an deren Arbeitsstelle findet. Offenbar ist sie von einer Leiter gestürzt, als sie mit ätzendem Putzmittel hantierte. Außerdem: Die Mutter eines 8-jährigen Mädchens hat sich bisher geweigert, ihre Tochter gegen Masern impfen zu lassen und muss nun mit den Konsequenzen leben. Und: Eine frischgebackene Mutter findet ihren Mann verletzt im Garten vor. Außerdem ist ihr Baby spurlos verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen