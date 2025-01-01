Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 26: Mit Vollgas zum Standesamt
44 Min.Ab 12
Eine Braut wird kurz vorm Standesamt versetzt. Doch bevor der Brautvater und seine Tochter den Bräutigam zur Rede stellen können, entdecken sie sein verunglücktes und qualmendes Auto. Auf der Rückbank: seine Ex! Außerdem: Eine Frau erfährt in der Notaufnahme, dass ihr Freund, ein American Footballspieler, sich gegen ihren Willen für einen Profiverein in den USA hat verpflichten lassen. Plötzlich bekommt der Mann Herzrasen und eine Schwindelattacke.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1