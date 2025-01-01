Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 28: Flucht vor der Wahrheit
44 Min.Ab 12
Die Schwestern Susanne und Mathilda haben einen heftigen Streit. Als Mathilda dann kurz darauf von einem Auto angefahren wird, muss Susanne Erste Hilfe leisten ... - Eine Babysitterin wird mit Verbrennungen in die Klinik gebracht. Dort stellt sich heraus, dass die Frau unwissentlich schwanger ist und eine Fehlgeburt droht! - Der chronisch kranke Hannes ist verschwunden und benötigt dringend seine Medikamente. Die Spezis folgen seiner Spur zu einem idyllischen Weiher.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1