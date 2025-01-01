Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 30
Folge 30: Aqua-Girl

44 Min.Ab 12

Als ein Vater seiner enttäuschten Tochter bei einem Bootsausflug beichten will, warum er nicht zu ihrer Abifeier kommen konnte, geschieht ein lebensgefährlicher Unfall und er bricht zusammen. - Ein Hockeyspieler bricht während eines Trainings ohne ersichtlichen Grund zusammen - und das, nachdem er sich laut seiner Freundin schon tagelang merkwürdig abweisend ihr gegenüber verhalten hat. - Eine Mutter kommt heim - und findet ihre Tochter zuckend und mit Schwellungen übersät vor.

