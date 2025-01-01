Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 30: Aqua-Girl
44 Min.Ab 12
Als ein Vater seiner enttäuschten Tochter bei einem Bootsausflug beichten will, warum er nicht zu ihrer Abifeier kommen konnte, geschieht ein lebensgefährlicher Unfall und er bricht zusammen. - Ein Hockeyspieler bricht während eines Trainings ohne ersichtlichen Grund zusammen - und das, nachdem er sich laut seiner Freundin schon tagelang merkwürdig abweisend ihr gegenüber verhalten hat. - Eine Mutter kommt heim - und findet ihre Tochter zuckend und mit Schwellungen übersät vor.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
