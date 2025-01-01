Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 32
44 Min.Ab 12

Ein tonnenschweres Strohrad löst sich beim Umschichten vom Gabelstapler und begräbt einen jungen Landwirt. Können die Rettungskräfte sein Leben retten? - Ein Pilot wird nach einer Bruchlandung mit zwei Passagieren eingeliefert. Offenbar ist er betrunken, er schwört jedoch, nichts getrunken zu haben. - Kurz vor der Hochzeit flippt eine zuvor noch euphorische Brautmutter aus und verwüstet ein Brautmodengeschäft. Was ist bloß in sie gefahren?

