Auf Streife - Die Spezialisten

Wie kann das sein

SAT.1Staffel 6Folge 33
Folge 33: Wie kann das sein

44 Min.Ab 12

Einer Frau wird plötzlich schwarz vor den Augen, weshalb sie einen Unfall verursacht. Der Grund für ihr Unwohlsein überrascht alle. - Eine 17-Jährige ist auf einer Party in eine Scherbe getreten. Reine Routine denken die Ärzte. Doch als bei der Untersuchung extrem erhöhte Leberwerte festgestellt werden, wendet sich das Blatt dramatisch. - Die Geburtstagsfeier einer 33-Jährigen endet in einem Alptraum. Bei den Vorbereitungen einer Schnitzeljagd verschwindet ihr Freund spurlos ...

