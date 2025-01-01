Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 34: Vor verschlossener Tür
44 Min.Ab 12
Ein Mann steht zuhause unerwartet vor verschlossener Tür - und riecht Rauch! Sind sein Kind und seine Frau in Lebensgefahr? - Außerdem: Ein Mädchen hat Atemnot. Auf ihrem Röntgenbild: ein runder Gegenstand in der Speiseröhre. Doch das Kind schweigt ... - Und: Eine junge Frau will ihren Freund von der Massage abholen, doch statt auf der Massagebank liegt er ohnmächtig in den Scherben eines Glastischs. Warum nur?!
Weitere Folgen in Staffel 6
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1