Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 36: Gefährliche Verwechslung
43 Min.Ab 12
Eine junge Frau ist auf der Autobahn unterwegs, um ihren ins Wochenendhäuschen verreisten Eltern wichtige Medikamente hinterherzubringen. Da entdeckt sie den verunfallten Wagen ihres Vaters ... - Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung: Eine 26-jährige Frau wird nach einem Teppichbrand in ihrem Haus in die Notaufnahme eingeliefert. - In einem Containerhafen finden Zollbeamte bei zwei Jugendlichen Drogen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1