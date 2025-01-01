Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 37: Wind, Wind blase
44 Min.Ab 12
Was Vater und Sohn widerfährt, als sie ihre Lenkdrachen bei Gewitter steigen lassen, hat nichts mit grenzenloser Freiheit zu tun, sondern ist der blanke Albtraum ... - Ein Mann trägt seine verletzte Tochter in die Klinik - und hat selber Kopfschmerzen und Übelkeit. - Als eine verliebte Frau von der Rastplatztoilette wiederkommt, rammt ein Pkw den Wagen ihres Freundes. Ist die Fahrerin übergeschnappt? Und warum ist der neue Freund verschwunden?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
