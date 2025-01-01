Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Wind, Wind blase

SAT.1Staffel 6Folge 37
Wind, Wind blase

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 37: Wind, Wind blase

44 Min.Ab 12

Was Vater und Sohn widerfährt, als sie ihre Lenkdrachen bei Gewitter steigen lassen, hat nichts mit grenzenloser Freiheit zu tun, sondern ist der blanke Albtraum ... - Ein Mann trägt seine verletzte Tochter in die Klinik - und hat selber Kopfschmerzen und Übelkeit. - Als eine verliebte Frau von der Rastplatztoilette wiederkommt, rammt ein Pkw den Wagen ihres Freundes. Ist die Fahrerin übergeschnappt? Und warum ist der neue Freund verschwunden?

