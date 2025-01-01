Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 39
44 Min.Ab 12

In einem Einkaufszentrum kommt es zu einem tragischen Unfall. Drei Personen stürzen eine Rolltreppe hinab in die Tiefe. - Eine Brauhausbedienung wird nach einem Sturz in die Klinik gebracht. Während der Versorgung ihrer Wunden entdeckt der Arzt einen auffälligen Knoten in ihrer Brust. - Eine junge Frau findet ihre Cousine nach einem Streit mit ihrem Freund verletzt im Treppenhaus. War sie auf der Flucht?

SAT.1
