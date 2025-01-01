Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 41: Überschlagende Ereignisse
44 Min.Ab 12
Ein Mann will seine Frau überraschen - und findet sie schwer verunfallt in ihrem Wagen. Das gemeinsame Baby ist verschwunden. Eine komplizierte Rettungsaktion hält die Spezis auf Trab. Und über allem schwebt die Frage, warum die Frau überhaupt trotz Fahrverbots mit dem Auto unterwegs war? Außerdem: Bei der Arbeit explodiert einem Handwerker eine PU-Schaum-Dose. Sein Gesicht ist komplett mit Schaum bedeckt. Für die Ärzte wird es ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1