Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Überschlagende Ereignisse

SAT.1Staffel 6Folge 41
Überschlagende Ereignisse

Überschlagende EreignisseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 41: Überschlagende Ereignisse

44 Min.Ab 12

Ein Mann will seine Frau überraschen - und findet sie schwer verunfallt in ihrem Wagen. Das gemeinsame Baby ist verschwunden. Eine komplizierte Rettungsaktion hält die Spezis auf Trab. Und über allem schwebt die Frage, warum die Frau überhaupt trotz Fahrverbots mit dem Auto unterwegs war? Außerdem: Bei der Arbeit explodiert einem Handwerker eine PU-Schaum-Dose. Sein Gesicht ist komplett mit Schaum bedeckt. Für die Ärzte wird es ein Wettlauf gegen die Zeit ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen