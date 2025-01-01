Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 42: Vergaloppiert
44 Min.Ab 12
Zwei Quadfahrer schneiden die Kutsche der Weinkönigin. Das Pferd geht mit der Kutscherin durch, und einer der Quadfahrer landet im Graben. - Ein Vater verunglückt auf der Suche nach seinem vermissten Sohn. Während die Ehefrau um das Leben ihres Mannes bangt, wird plötzlich auch der Sohn eingeliefert. - Ein fürchterlicher Schreck führt zu einem Unfall auf einer Autobahnraststätte. Treibt dort wirklich ein Zombie sein Unwesen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1