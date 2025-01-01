Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Vergaloppiert

SAT.1Staffel 6Folge 42
Vergaloppiert

VergaloppiertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 42: Vergaloppiert

44 Min.Ab 12

Zwei Quadfahrer schneiden die Kutsche der Weinkönigin. Das Pferd geht mit der Kutscherin durch, und einer der Quadfahrer landet im Graben. - Ein Vater verunglückt auf der Suche nach seinem vermissten Sohn. Während die Ehefrau um das Leben ihres Mannes bangt, wird plötzlich auch der Sohn eingeliefert. - Ein fürchterlicher Schreck führt zu einem Unfall auf einer Autobahnraststätte. Treibt dort wirklich ein Zombie sein Unwesen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen