Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Wo ist Mama?

SAT.1Staffel 6Folge 44
Wo ist Mama?

Wo ist Mama?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 44: Wo ist Mama?

44 Min.Ab 12

Ein Siebenjähriger taucht wegen einer Schürfwunde allein im Krankenhaus auf, derweil sucht seine 16-jährige Schwester verzweifelt nach ihrer beider Mutter. Eine 43-Jährige geht plötzlich auf ihren Nachbarn los, weil dieser mit einem Hochdruckreiniger seine Einfahrt säubert. Warum rastet die sonst immer so freundliche Frau aus?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen