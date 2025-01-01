Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 46: Sandras Rache
43 Min.Ab 12
Zunächst sieht alles nach einem gewöhnlichen Autodiebstahl aus. Doch dann findet ein Ehemann seinen geliebten Wagen in den Händen einer zwielichtigen Autoverkäuferin - und seine Frau ist verschwunden. - Nach einem Shopping-Marathon kommt eine Frau mit hohem Fieber in die Notaufnahme. - Nach einem Autorennen in der Tuning-Szene kommt es aus dem Nichts zu einem Unfall. Hat es mit der Verletzung des Fahrers zu tun, die er sich vor dem Rennen zugezogen hat?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1