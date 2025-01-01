Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 46
Folge 46: Sandras Rache

43 Min.Ab 12

Zunächst sieht alles nach einem gewöhnlichen Autodiebstahl aus. Doch dann findet ein Ehemann seinen geliebten Wagen in den Händen einer zwielichtigen Autoverkäuferin - und seine Frau ist verschwunden. - Nach einem Shopping-Marathon kommt eine Frau mit hohem Fieber in die Notaufnahme. - Nach einem Autorennen in der Tuning-Szene kommt es aus dem Nichts zu einem Unfall. Hat es mit der Verletzung des Fahrers zu tun, die er sich vor dem Rennen zugezogen hat?

