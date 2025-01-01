Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Gefahr an der Wand

SAT.1Staffel 6Folge 47
44 Min.Ab 12

Ein Mann will seine Mutter besuchen, doch Rauch dringt aus den Fenstern. Wer ist der Fremde auf dem Balkon? Hat er womöglich den Brand gelegt? - Einer Sängerin bleibt in der Probe für ein wichtiges Casting die Stimme weg. Sie erhofft sich in der Klinik schnelle Hilfe und erfährt, dass sie in Lebensgefahr schwebt. - Eine junge Frau baut offenbar absichtlich einen Unfall mit ihrem Pkw. Was steckt dahinter? Und hat ihr Beifahrer etwas damit zu tun?

