Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 48: Glattgezogen
44 Min.Ab 12
Eine Autofahrerin fährt eine junge Radlerin an. Offenbar ist das Augenlicht der Unfallverursacherin in Gefahr! - Beim Proben für einen großen Auftritt knickt eine Ballerina plötzlich um und schon bald ist nicht nur die Karriere in Gefahr, sondern auch ihr Leben. - Eine Frau überrascht ihren lungenkranken Mann damit, dass sein Bruder als Lebendspender infrage kommt. Unversehens ergreift der Lungenkranke die Flucht. Warum?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
