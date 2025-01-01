Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 51: Die verbrannte Braut
44 Min.Ab 12
Andreas hat seine Prüfungsangst scheinbar besiegt, doch verunglückt dann schwer bei der praktischen Fahrprüfung mit seinem Motorrad. Was hat ihn so verunsichert? Ein Mädchen leidet unter dem Verlust ihres entlaufenen Hasen. Dann bricht ihr Opa Blut hustend zusammen. Wird der Arzt einen gefährlichen Zusammenhang finden? Nach der Trauung bleibt nur Paulas verbranntes Brautkleid zurück. Hat ihr stalkender Ex-Freund etwas mit ihrem Verschwinden am Hochzeitstag zu tun?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1