Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 52: Immer da, immer präsent
44 Min.Ab 12
Eine Schwangere wird Zeugin, wie ihr Mann mit einem Bagger einige Kollegen schwer verletzt. Wie kam es zu dem schlimmen Unglück? - Ein Mädchen bringt einen bewusstlosen Mann in die Notaufnahme, der sich als ihr Stalker entpuppt. Wer ist dieser Mann und wieso brach er vor ihrer Tür zusammen? - Eine Mutter befürchtet nach einem Anruf, dass ihre Tochter im Wald Opfer einer Gewalttat wurde. Doch schon wenig später nimmt der Fall eine überraschende Wendung ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1