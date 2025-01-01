Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 57: Flittchen macht die Flatter
44 Min.Ab 12
Eine sexy gekleidete Frau fällt aus dem Fenster und landet auf dem Autodach einer 28-Jährigen. Was hatte die Frau in der Wohnung der Fahrerin zu suchen? - Eine Reiterin stürzt vom Pferd und wird in der Klinik untersucht. Zur Verwunderung des Arztes bekommt sie bei der Untersuchung merkwürdige Anfälle. - Nach einem Feueralarm brechen zwei Frauen in einem Fitnessstudio mit denselben Symptomen zusammen. Gibt es eine Verbindung?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1