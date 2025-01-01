Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Flittchen macht die Flatter

SAT.1Staffel 6Folge 57
Flittchen macht die Flatter

Flittchen macht die FlatterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 57: Flittchen macht die Flatter

44 Min.Ab 12

Eine sexy gekleidete Frau fällt aus dem Fenster und landet auf dem Autodach einer 28-Jährigen. Was hatte die Frau in der Wohnung der Fahrerin zu suchen? - Eine Reiterin stürzt vom Pferd und wird in der Klinik untersucht. Zur Verwunderung des Arztes bekommt sie bei der Untersuchung merkwürdige Anfälle. - Nach einem Feueralarm brechen zwei Frauen in einem Fitnessstudio mit denselben Symptomen zusammen. Gibt es eine Verbindung?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen