Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 59: Dicke Luft im Partybunker
44 Min.Ab 12
Eine 21-Jährige ist auf der verzweifelten Suche nach ihren Brüdern, von denen einer eigentlich zuhause fürs Abi lernen sollte. - Ein 25-Jähriger spürt nach dem Joggen plötzlich seine Beine nicht mehr und stürzt. Ausgerechnet eine Banane klärt die rätselhaften Lähmungserscheinungen auf. - Als Fabian seiner Mutter sein neues Lieblingsspielzeug zeigt - einen Rettungswagen mit Sirene - bricht diese in Panik aus und verbarrikadiert sich in der Kita. Was ist bloß los mit der Frau?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1