Auf Streife - Die Spezialisten

Stairway to Keller

SAT.1Staffel 6Folge 60
Folge 60: Stairway to Keller

44 Min.Ab 12

Ein Mann zieht sich bei Arbeiten im Keller schwere Verletzungen zu - und plötzlich kommt es unter der hölzernen Kellertreppe zum Brand. Schnell ist ihm und seiner Frau, die ihm als Ersthelferin zur Seite steht, der Rückweg abgeschnitten. Bei der Rettung des Paares zählt für die Spezialisten jede Sekunde? Eine Frau wird mit blutendem Intimbereich und Erkältungs-Symptomen ins Krankenhaus gebracht. Dann ermittelt der Arzt, welche dramatischen Folgen die Rasurverletzung wirklich hat.

