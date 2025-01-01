Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 60: Stairway to Keller
44 Min.Ab 12
Ein Mann zieht sich bei Arbeiten im Keller schwere Verletzungen zu - und plötzlich kommt es unter der hölzernen Kellertreppe zum Brand. Schnell ist ihm und seiner Frau, die ihm als Ersthelferin zur Seite steht, der Rückweg abgeschnitten. Bei der Rettung des Paares zählt für die Spezialisten jede Sekunde? Eine Frau wird mit blutendem Intimbereich und Erkältungs-Symptomen ins Krankenhaus gebracht. Dann ermittelt der Arzt, welche dramatischen Folgen die Rasurverletzung wirklich hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1