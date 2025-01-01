Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Feuer gefangen

SAT.1Staffel 6Folge 64
Feuer gefangen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 64: Feuer gefangen

44 Min.Ab 12

Als eine Mutter ihre 16-jährige Tochter von einer Übernachtungsparty abholen möchte, rennt ein brennendes Mädchen hilfeschreiend auf sie zu. - Nachdem ihr Ehemann verunfallt, muss eine 41-jährige Frau feststellen, dass er mit seiner 26-jährigen Freundin unterwegs war. Hatte ihr Mann einen Seitensprung? - Eine Mutter fährt versehentlich ein Reh an, ihre Tochter wird bei dem Unfall schwer verletzt. Sie vertraut einem Helfer vor Ort und erlebt eine böse Überraschung ...

