Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 64: Feuer gefangen
44 Min.Ab 12
Als eine Mutter ihre 16-jährige Tochter von einer Übernachtungsparty abholen möchte, rennt ein brennendes Mädchen hilfeschreiend auf sie zu. - Nachdem ihr Ehemann verunfallt, muss eine 41-jährige Frau feststellen, dass er mit seiner 26-jährigen Freundin unterwegs war. Hatte ihr Mann einen Seitensprung? - Eine Mutter fährt versehentlich ein Reh an, ihre Tochter wird bei dem Unfall schwer verletzt. Sie vertraut einem Helfer vor Ort und erlebt eine böse Überraschung ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1