Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 65: Sleep now in the fire
44 Min.Ab 12
Brand in einem Wohnhaus: Die Töchter müssen ihren Vater zurücklassen - er schläft und ist nicht aufzuwecken. - Ein Kellner und ein Restaurantkritiker werden in die Klinik eingeliefert - der Kritiker bezichtigt den Kellner, ihm absichtlich heiße Suppe in den Schritt gekippt zu haben. - Der Schwarm einer jungen Frau liegt schwerverletzt in einem Waldgebiet. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
