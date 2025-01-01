Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Sleep now in the fire

SAT.1Staffel 6Folge 65
Folge 65: Sleep now in the fire

44 Min.Ab 12

Brand in einem Wohnhaus: Die Töchter müssen ihren Vater zurücklassen - er schläft und ist nicht aufzuwecken. - Ein Kellner und ein Restaurantkritiker werden in die Klinik eingeliefert - der Kritiker bezichtigt den Kellner, ihm absichtlich heiße Suppe in den Schritt gekippt zu haben. - Der Schwarm einer jungen Frau liegt schwerverletzt in einem Waldgebiet. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...

SAT.1
