Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 69: Der verlorene Sohn
44 Min.Ab 12
Der Traum vom Eigenheim droht eine Familie in den finanziellen Ruin zu stürzen. Dann läuft auch noch der Sohn von zu Hause weg. - Ein Mann erscheint mit einem Billard-Queue im Bauch in der Notaufnahme. Doch statt Hilfe sucht er Streit. Was steckt hinter seiner übertriebenen Wut? - Ein junger Mann erblindet plötzlich und ohne ersichtlichen Grund. Auf der Suche nach seiner Mutter, zieht er eine Spur der Verwüstung hinter sich her. Können die Spezis noch Schlimmeres verhindern?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1