Auf Streife - Die Spezialisten

Puppe an Bord

SAT.1Staffel 6Folge 71
Puppe an Bord

Puppe an Bord

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 71: Puppe an Bord

44 Min.Ab 12

Eine Frau muss auf der Autobahn mit ansehen, wie ihre Schwester in einem Pkw mit Wohnwagenanhänger verunfallt. Als im Kofferraum eine Babypuppe gefunden wird, kommt ein schlimmer Verdacht auf. - Zwei Hard-Rock-Fans haben aus Spaß einen Kumpel in eine Dixi-Toilette gesperrt - mit Folgen. - Außerdem: Razzia in einer Reinigungsfirma: Scheinbar ein Routinefall für den Zoll. Doch dann stürzt ein Fensterputzer plötzlich in die Tiefe ...

